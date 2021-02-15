陶朱隱園傳封盤停售！網熱議若放10幾年都賣不掉會怎收尾

北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」傳遲遲找不到買家，乾脆封盤不賣。業者表示日後還是會開放賞屋，網友則熱議陶朱隱園若一直賣不掉會怎麼收尾。

位於台北市信義區的豪宅「陶朱隱園」2018年即完工取得使照，一直到2019年出現首筆交易，由相關企業公司承耀公司買下7樓戶。過去一兩年實品屋完工後，陶朱隱園一直沒開放賞屋，市場傳出陶朱隱園價格太高，乾脆封盤不賣。

網友在PTT熱議陶朱隱園的下場，有人問道：「如果陶朱隱園放十年都沒人要買，然後變成舊大樓，這樣虧的是誰？如果賺不了還倒虧，那會是誰倒大楣？一棟豪宅如果賣不掉，最後會變成怎麼樣？」。

其他網友表示：「可以改成停車場」、「屋主不缺錢好嗎？」、「變成真正的隱園」、「放100年以後當古蹟賣」、「像京華城那樣打掉變成商辦」、「改成私人招待所」。

但也有不少人認為不會有賣不掉或業主虧錢的問題：「只有賣不掉的價格，沒有賣不出去的房子」、「賣不掉加價賣」、「總有一天會有人買的」、「那塊地很值錢，地價上漲，賺回蓋房子費用」、「改成每層8戶降點價就會被買光」、「宣布破產， 呆帳放給銀行就行了」、「漲成2000億，貸款繼續炒房」。

中華工程發言人程安慈表示，過去一年陶朱隱園都沒有接受賞屋，一開始主要是疫情考量，後來等實屋品完工，但頂樓會宴會廳重新設計，整體公設沒有完全完成，基於安全和客戶感受，因此沒有接待任何客戶看房子。陶朱隱園頂樓宴會廳與庭院等公設，預計今年第三季可完工，屆時可持續接受符合資格的客戶賞屋，「不可能做好了不賣」。