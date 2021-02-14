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台灣中油宣布 本周油價不調整

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

本周油價不調整。台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整。參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。

台灣中油表示，本周受美國官方公布數據顯示商用原油庫存連3周下降以及石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）持續落實減產協議等因素影響，帶動國際油價上漲，本周調價指標7D3B周均價為每桶60.49美元，較前周57.55美元上漲2.94美元，新台幣兌美元匯率貶值0.006元，國內油價依公式計算漲幅為4.1%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3及1.7元。

台灣中油表示，經考量亞鄰最低價限制及春節價格不調漲措施，本周汽、柴油價格均不調整，台灣中油汽、柴油每公升各吸收1.3及1.7元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

國際油價 中油公司

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