注意！未替舊制勞工提撥退休金 雇主恐遭罰45萬

今天是大年初二，仍有許多勞工在工作崗位上努力不懈，北市勞動局表示，依照「勞動基準法」規定，雇主族每年為「舊制年資」的勞工提撥退休金外，已符合退休條件的勞工，雇主須估算勞工退休金，專戶餘額不足時應補足差額，若未依規定提撥，可處9萬元以上、45萬元以下罰鍰。

勞動局長陳信瑜指出，有些事業單位設立專戶後，卻未依規定按月提撥勞退準備金，拉低提撥比率，等到勞工申請退休時，又無法足額支付所需的退休金，雇主又以經營或景氣差等為由，無力補足差額，而產生勞資爭議或惡性關廠情況。

陳信瑜表示，依照勞基法第56條第2項規定，雇主應在每年年度終了前，估算舊制勞工的退休準備金專戶餘額，若雇主的餘額不足以給付符合退休條件的勞工，應於隔年3月底前，一次提撥齊差額，並送事業單位「勞工退休準備金監督委員會」審議，若未依規定提撥，可處9萬至45萬罰鍰。

勞動局表示，雇主應確實按法規的規定試算勞工的退休金，並在3月31日前補足差額，以免受罰；相關勞工退休準備金專戶法令諮詢，可撥打臺北市政府1999市民熱線轉勞動局勞資關係科；另，為讓雇主便於計算足額提撥金額，勞動部也提供預估隔年「勞工退休準備金足額提撥退休金試算」的網站（https://reurl.cc/ZQ1oep），歡迎雇主多加利用。