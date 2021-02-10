牛年前夕鋒面報到 水利署小年夜啟動人工增雨
今（10）日為小年夜，全台受到鋒面通過及東北季風增強影響，雲層厚度與含水量充足，水利署隨即通知全國北中南水庫區，進行地面人工増雨準備作業，也委託中科院在曾文水庫施作國產高空焰彈增雨，雙管齊下增強降雨效果。
今天實施人工増雨準備作業的水庫，包括石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、仁義潭、曾文、南化、烏山頭、甲仙堰、阿公店及月眉取水口等。
水利署表示，在人工增雨服務團持續守視天氣，各水庫管理單位春節假期期間皆有值班維運人員，不分晝夜嚴密監控水庫蓄容，並視天候依指令配合執行人工增雨作業，極盡所能地透過增雨作為，期盼為集水區帶來多一些降雨量，同時維持春節期間供水穩定。
水利署提醒民眾，目前旱象仍持續，可透過水利署全球資訊網-抗旱節水專區(https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=18763)隨時取得供水情勢、節約用水及問與答等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水，加入節水抗旱行列。
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