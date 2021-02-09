傳產得荷蘭病 專家：政府勿排斥中國疫苗

「台灣雖然電子產業表現好，但傳統產業出口大跌，得了『荷蘭病』！」國政會經濟財政組召集人林祖嘉9日指出，台灣電子產業出口暢旺，但傳統產業卻大跌；爭取疫苗才是「荷蘭病」解方，盼政府不要用意識形態盲目排斥中國疫苗，應以科學憑據為準。

僅電子產業成長

「全球金融海嘯台灣2009年是-1.8%，第2年就回彈到10.8%；今年台灣經濟回彈問題不大！」林祖嘉表示，但比較麻煩的是產業分布問題，去年經濟成長率雖有2.98%，但出口主要都集中在電子產業，成長17.9%個，佔總出口已經到57%；非電子產業的出口則掉了7%多，產業的分佈差異很大。

林祖嘉指出，電子產業成長當然好，但如果傳產持續衰退的，未來可能6成以上出口都會變成電子產業，在經濟安全上比較讓人擔心；在鋼鐵、石化、汽車零組件，政府應該努力協助擴大出口？「『荷蘭病』就是單一產業出口非常好，造成匯率升值，導致其他產業出口受到很大的衝擊。」

爭取疫苗復甦經濟

林祖嘉也指出，因為疫情衝擊，宅經濟成風潮，像手機、電腦等銷量變得很好，但是對汽車的需求去年就掉了很多，鋼鐵的需求也跟著減少；如果今年的疫苗可以接種順利，也許能彌損失；WTO估計今年的國際貿易成長率可能是-3%到+3%，「因為它也沒辦法確定疫苗施打的進展。」

「為了儘快國境解封，最好不要去區分這個疫苗是誰生產的。」林祖嘉舉例，那如果有台商在大陸打到疫苗，那他可不可以回到台灣？他入境會不會受到一些限制？或者一些東南亞的朋友打了大陸疫苗，可不可以被承認？這些問題都很敏感；「應該讓醫學去說明，不需要太多意識形態。」

政府要有前瞻思維

「社會貧富差距確實在擴大，家庭負債比也創新高，佔GDP92.6%！」戴肇洋也在國政會記者會指出，政府政策別只顧撒幣，有沒有看到產業的變化？例如去實體化，相關法規有沒有跟著增修？這會衍生很多問題，還有去全球化、長鏈變短鏈、產業去弱留強的數位轉型，及去汙減碳等。

戴肇洋強調，疫情可能到2、3年後才緩解，要怎麼讓經濟體系更具韌性？台灣是海島國家、經濟總量小，無法承受太大衝擊，糧食上只有稻米可以自給自足，黃豆、小麥、玉米都要仰賴進口；此外，健保是否應走向社會保險？都要運用科技來應對，政府要有前瞻部署的思維。

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