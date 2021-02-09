疫情推升 去年Q4資訊服務業營業額創歷年單季新高

經濟部統計處今（9）日公布「2020年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額」，在電腦及資訊服務業中的電腦程式設計業、資訊服務業，以及租賃業中的機械設備租賃業、運輸工具租賃業均創下歷年單季新高。其中，資訊服務業年增10.9%，表現最亮眼，主因新冠肺炎疫情推升網路銷售熱潮，致網站拍賣平台管理業者營收攀升，加上代客處理資料及備份系統服務等業績成長所致。

根據經濟部統計處最新資料顯示，2020年第4季電腦及資訊服務業營業額1,179億元，年增5.5%，其中電腦程式設計業901億元，為歷年單季新高，年增3.9%，主因企業系統整合與通訊技術服務增加所致；資訊服務業278億元，亦為歷年單季新高。

2020年第4季專業技術服務業營業額932億元，年減3.6%，其中管理顧問業因企業管理經營、網路通路行銷及公關顧問諮詢業務減少，致營業額年減2.4%；廣告業及市場研究業因疫情客戶降低廣告投放量，致年減1.8%；專門設計業亦受疫情影響，產品及展覽活動設計接案量下滑，致年減7.8%；攝影業因婚紗攝影及影像輸出業績衰退，致年減9.4%。

至於在租賃業部分，2020年第4季租賃業營業額370億元，年增2.0%，其中機械設備租賃業108億元，為歷年單季新高，年增2.7%，主因營造用、辦公事務機械及醫療儀器設備租用業績提高所致；運輸工具租賃業242億元，亦為歷年單季新高，年增2.5%，主因汽車租賃業者多角化經營，以及企業長租與旅遊短期租車需求成長所致；個人及家庭用品租賃業年減7.3%，因疫情影響，致戶外運動、駐點語音導覽設備及娛樂活動用品出租衰退所致。