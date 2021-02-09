北陸宣布投入離岸風電第三區塊開發 經濟部Q1開說明會

經濟部將在今年第1季召開離岸風電第三區塊開發說明會，北陸能源今（9）日正式宣布投入台灣離岸風電三階區塊開發競標，並公布二處離岸風場開發場址，包括「北能」和「加能」二風場，分別位於台中及彰化，總裝置容量最高可達1800MW。

北陸能源表示，曾代表北陸能源在彰化開發海龍離岸風電計畫的決策性人物Monica Liu未來將以專案執行長的身份領導三階開發計畫，Monica強調，二場址經歷嚴謹的篩選程序，不僅選擇離岸較遠的場址，並已避開環境敏感區域和航道等其他限制地帶。

加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）也非常重視新計畫的重要性及伴隨而來的廣大經濟效益。芮喬丹指出，此項新投資案加上海龍離岸風電計畫（1044MW）展現了北陸能源持續在台灣再生能源領域深耕，並進行大規模投資的決心與執行力，將延續其在離岸風電領域的領導地位。北陸能源的積極參與將促進台加雙方在經濟、商業、技術、等多方面的交流，並有助於台灣的供應鏈及就業市場發展。

關於在台投資的長期規劃，北陸能源開發執行總裁David Povall則表示，新計畫的投入彰顯了北陸能源對台灣離岸風電市場的長期興趣。隨著新計畫的開發，相信北陸能源在國際離岸風電市場的專業經驗，能夠協助台灣政府順利落實能源轉型。

而在全球的開發實績方面，北陸能源成功開發並投入運營包括Gemini、Nordsee One 和 Deutsche Bucht等離岸風場。同時，北陸能源也正逐步跨入波蘭、日本和韓國等國的離岸風電新興市場。

此外，北陸能源新任台灣區負責人 Felipe Montero也表示，此競標計畫建立於北陸在台灣的長期投資策略基礎之上。北陸能源十分榮幸和興奮能夠在台灣能源轉型發展過程中持續扮演重要角色，協助政府達成離岸風電第三階段的10GW 政策目標。