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高雄青創貸款去年總核貸15億 300萬5年免息最優
高雄市政府青年局自2019年提供最高200萬元的青創貸款，經濟部「青年創業及啟動金貸款」也推出100萬元以下、5年利息補貼的優惠方案，去年高雄市共核貸1911件、金額達15億元。青年局長張以理表示，針對申貸經濟部貸款方案的青創事業，青年局將率全國之先，再加碼提高至300萬元5年免利息的優惠額度，將是全國針對青創最優渥的方案。
張以理表示，過往因沒有公司或商業登記，難以取得資金貸款的小規模事業，青年局近期也將提供最高50萬元的優惠融貸，希望有需求的創業青年都能善加運用。
青年局說明，自即日起，凡去年8月1日以後申請「青年創業及啟動金貸款」且獲貸者，其公司、商業、有限合夥或立案事業設立登記於高雄市，貸款金額100萬元以下，由經濟部補貼5年利息，超過100萬元部分，則由青年局加碼補貼最高200萬元5年利息。而為免去民眾舟車勞頓，只要至青年局官網公告配合的銀行申辦經濟部青創貸款並填寫同意書，待核貸撥款後，便能享有此優惠。
張以理說，去年高雄市通過經濟部「青年創業及啟動金貸款」的案件量及金額，均為全國第一，顯見產業轉型的過程中，高雄市在地青創的資金需求相當強勁。希望未來透過加碼利息補貼政策，讓有志創業的在地青年可獲得更多的實質幫助，創造就業機會，帶動高雄經濟。另為協助沒有公司或商業登記的小規模青創事業，青年局正著手修法規劃提供最高50萬元並享有利息補貼的優惠貸款，希望可擴大支持高雄青年在地開創事業，促進高雄產業發展。民眾如有創業資金需求或利息補貼相關問題，可洽青年局07-7995678分機2362。
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