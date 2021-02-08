稽查林園工業區事故廠 經部要求四業者檢討缺失

針對今年1月29日發生聯成化學科技公司（1313）林園廠大火事件，經濟部政務次長曾文生隔日即率工業局官員與高雄市政府團隊召開聯合稽查小組第一次會議，近日則已完成四家事故廠的聯合稽查，經濟部長王美花今（8）日聽取稽查成果報告後，針對有關特檢小組所提的建議，指示函送各廠商及相關負責人，並要求廠商將具體改善建議於文到20天內函復，且於年後將邀集林園工業區區內工廠董事長，共同研議落實工安環保改善對策。

經濟部指出，針對今年1月29日發生聯成化學科技公司林園廠大火事件，已於2月1日至2月4日展開特檢完成四家事故廠的聯合稽查。曾文生與高雄市政府副秘書長張家興並於2月6日，召開聯合稽查小組第二次會議，針對聯合稽查的結果進行說明，特檢小組與高雄市政府也達成共識，將分階段於2021年針對林園工業區19家關注業者展開聯合稽查，並於3月正式啟動聯合稽查，規劃於4月底前完成所有林園工業區內廠商聯合稽查。

經濟部表示，此次特檢小組共提出達242項改善建議，除包含法令檢討及事故調查事項，也通盤性自廠內的安全管理制度與文化等系統性的層面給予改善建議，為確認事故根本原因，避免日後再度發生，工業局也將與高雄市政府確認四家事故廠改善情形，並於3月起再安排複查。