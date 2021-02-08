元太1月營收15.6億元 年增六成

電子紙大廠元太（8069）今（8）日公布1月合併營收達15.6億元，年增59.6%、月增22%。法人表示，全球電子紙商機快速增長，元太在美國波士頓和新竹的材料廠將將於今年年中完成擴產，並且又在去年底拍板新的擴產計畫，預期元太今年營收、獲利將持續成長。

元太去年全年累計合併營收達153.63億元，年增12.9%，為近七年新高。獲利方面，去年前三季稅後純益25.88億元，年增4.7%，是近九年同期新高；每股純益2.28元，優於前年同期的2.18元。法人預期，元太去年全年每股純益將超越前年的2.72元，達成連續六年成長，並將在今年繼續攀升。

疫情使宅經濟發燒，推升電子標籤（ESL）及電子閱讀器二大產品需求，讓電子紙商機後市看好。元太原先就已規劃在美國波士頓和新竹擴產，預期在今年年中完成，去年又取得聯貸聯銀行團支持，董事會決定加碼在新竹廠進行Microcup FPLL第二號、第三號線擴產計畫，預期今年資本支出可望由預估8億至12億元，大增到超過20億元的新高。

元太近期在外部結盟上也屢傳好消息，分別與陸廠亞世光電、聯積電子（深圳）達成策略聯盟，在技術研發、產品製造、及市場等方面進行合作，主攻智慧零售貨架標籤、 智慧醫療、智慧穿戴與各項IoT產品應用，擴大電子紙應用在全球市場的版圖。展望未來，元太將逐步轉型，從ESL模組銷售業務到ESL電子紙薄膜供應商，同時與更多模組夥伴合作，攜手協力擴大ESL市場。

元太表示，去年是元太將彩色電子紙商用化的一年，透過持續在電子紙的顯示色彩與相關系統技術研發投入，協助客戶端加速彩色電子紙產品開發時程，期望今年會成為彩色電子紙產品化的起飛年。