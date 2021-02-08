專家：春節長假來臨 人民幣匯率盤整機率高

交通銀行台北分行今（8）日發表人民幣周評指出，隨著美國疫苗接種速度明顯加快，加上美國1.9兆美元紓困計畫進展樂觀可期，強化了美國經濟復甦速度將快於其它經濟體的預期，短暫掩蓋了經濟數據未達預期表現，支撐美元持續走揚。

上周四（4日）美元指數一度來到91.509，創兩個月來最高水平，美元對人民幣、歐元及日元等主要幣別全面上漲。人民幣雖有春節美元結匯需求的短期支撐，但隨著春節的到來力道有所減緩，走勢仍受美元的強弱牽引為主；不過這周即將迎來春節長假期，交易活絡程度將會有所走低，人民幣將維持區間盤整。

上周在對美國經濟前景充滿信心的主導之下，美元指數前四個交易日連續攀升，直到周五（5日）非農就業人數公佈後，樂觀情緒才受到抑制，但美元指數全周仍上漲0.5%，至91.042，年內上漲 1.2%。

人民幣上周雖有春節前的剛性結匯需求支撐，一度走升至6.44元兌1美元，不過難抵美元的強勢上揚，在美元指數站上91關卡後，人民幣反轉走貶；最終離岸人民幣對美元（USDCNH）上周周線貶值約305點，收在6.4764元，貶值幅度0.47%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線貶值約198點，收在6.4810元，升值幅度0.31%。

境內貨幣市場方面，上周資金緊張的局面有所緩和，其中，短天期資金明顯轉為寛鬆，利率較上周大幅回落；而長天期利率僅小幅回落，整體流動性呈現短鬆長緊的格局。

在公開市場方面，人民銀行上周淨投放人民幣960億元，周四及周五連續兩日開展14天期逆的回購操作，主要讓資金到期落點順利跨過農曆春節，以滿足對跨農曆的資金需求。

上周人民銀行的市場操作由緊縮轉為寛鬆，是為了緩解春節前的資金需求，並非改變年初以來「有鬆有緊」的步調，由2月18日即將到期的人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）至今仍未公布提前續作，可視為其緊步調的體現，也說明了上周人民幣資金短鬆長緊的現象。

在人民銀行明顯克制流動性投放的政策下，春節過後資金面恐將保持目前的「緊平衡」狀態，短期內很難回到去(2020)年12月底和今年1月初的利率水準。