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游迺文被記2大過免職了！勞動部將向3家投信求償

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勞金局弊案 勞動部：將依法追償損失

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
游迺文。圖／聯合報系資料照片
游迺文。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，涉嫌協助寶佳資產管理公司投資主管邱裕元出脫遠百持股，今遭依貪汙等罪起訴。勞動部今（8）日回應，為保障勞動基金權益，勞動部勞動基金運用局將依法追償勞動基金損失。

勞動部表示，地檢署起訴之3家投信，本部勞動基金運用局將依委託投資契約，針對遠百之投資損失向復華、統一及群益投信請求損害賠償。目前，復華、統一及群益投信向勞動基金運用局所提存的履約保證金金額分別為1.3億元、0.9億元、0.5億元，總計提存的履約保證金金額為2.7億餘元。

勞動基金對於國內委託帳戶本即有提存履約保證金之作法，對於涉案遭起訴之投信依委託投資契約等相關規定，得沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償等，並將限制涉案經理人及所屬投信公司5年內不得參與勞動基金運用局委託招標案，且如果經刑事判決有罪確定，勞動基金運用局得請求最高2倍履約保證金的違約罰款。

另外，對於游迺文疑涉不法案件，本部勞動基金運用局已就游員記二大過，並予以免職處分。

檢方調查，游迺文、邱裕元自2016年間在工作場合認識，因2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人聯手謀議操縱遠百股價。

檢察官認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請法官從重量刑。

勞動基金 勞動部

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