十大網友力推商圈出爐 春節全家走春去

農曆春節該上哪兒「走春」呢？經濟部中企處今（8）日公布「十大網友力推適合全家共遊商圈」，包括：台中美術園道商圈、台南孔廟商圈、台北西門町商圈、新北九份商圈、台南後壁商圈、台北北投溫泉商圈，以及雲林虎尾魅力商圈、台中東海藝術商圈、苗栗銅鑼商圈、台北迪化商圈。

中企處指出，若特別喜愛研究藝術文化，享受當地的人文氣息，台中東海藝術街商圈多是充滿歐洲復古氣息的藝術街坊，近年進駐具有茶體驗文化的店家，融合當地的異國風情，別有一番滋味。

另外也很適合全家人一起到台北北投溫泉商圈泡湯吃美食，嚴寒冬日裡，在霧氣裊裊的溫泉聊天談心，更能夠舒緩彼此間的緊張，凝聚家庭內的向心力。

而台灣擁有豐富的傳統歷史文化，在雲林的虎尾魅力商圈，人文古蹟與遊憩景觀資源，城市人文氛圍濃厚，亦很適合規劃多日行程，闔家來趟虎尾慢活輕旅行。