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貿易局、加工處、台電 春節不打烊

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

春節將至，雖然民眾已經做好過年假期準備，但許多政府單位仍必須維持民生服務。經濟部所屬的單位，包括加工處、貿易局均表示過年不打烊，繼續服務百工百業。台電公司也表示，過年服務不斷電，每日安排出勤人力近4000人次，確保供電無虞。

貿易局表示，為便利廠商進出口貨品，貿易局仍受理廠商申請輸出入許可證。另有專人接聽電話，並提供諮詢服務。廠商如需申請輸出入許可證，或詢問輸出入相關問題，農曆年春假期間可撥打0800-00-2369，貿易局將由專人審核發證及回復相關問題。

加工處表示，出口區不少廠商春節期間仍正常生產，春節期間仍續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等多項便民措施。

加工處表示，廠商若於春節連續假期間有申辦貨品輸出入許可證需求，可預估日期事先申請，加工處將配合廠商需要安排人力加班審辦，並結合海關通關業務，讓加工區貨品進出口通關全年順暢無阻。

此外，消防隊人員輪值會配合區內廠商，執行春節期間各項安全維護及緊急救護任務，24小時全天候待命加強區內巡邏，以防意外事故；另外，區內清潔隊於2月10日（除夕前一日）及2月15日（初四）仍繼續出勤服務區內廠商清運廢棄物。區內保警及保全也將加強春節期間園區全天候巡查工作，如發現任何危害、可疑現象或緊急事件，均可向加工處「24小時緊急應變中心」反應，將立即派員處理；楠梓園區24小時緊急應變中心電話：(07)361-2054。

台電表示，日前已完成盤點電力系統各項運轉條件，並積極做好電力調度準備工作，預估春節連假期間備轉容量率維持在10%以上，供電燈號維持代表供電無虞的綠燈。台電也已備妥充足運維人力，每日安排出勤人力近4,000人次，確保供電無虞。

台電說明，台中電廠春節期間除了持續遵守擴大自主減煤承諾外，全廠停止運轉機組數更擴大為4部。此外，興達電廠也擴大停機規模，全廠4部燃煤機組將有3部停止運轉。

台電指出，今年春節期間自10日小年夜起至16日大年初五，一共7天，期間預估尖峰負載在2500萬瓩以下，較去年春節尖峰負載成長約80萬瓩，相當於一部通霄新機組的發電量。透過事前電力調度規劃，假期間備轉容量約可維持在277萬瓩到349萬瓩之間，備轉容量率約達12%至15％，電力供需燈號仍是綠燈，整體看來春節期間供電穩定無虞。

春節 供電

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