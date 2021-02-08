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杏一元月營收5.27億元、年增12.3% 推氣墊床新品

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

杏一（4175）今（8）日公告1月份營收5.27億元，較去年同期成長12.3%，其中電商營收年成長達287.44%，成長顯著。杏一表示，2月將於新北市、桃園市、南投縣及嘉義市各展店1家，再新展4家門市，今年還有3座商場也將陸續開幕，截至1月底兩岸共計286家門市及22座商場。法人估，杏一2021年營收、獲利應可超越過去績效。

看好市場需求，杏一在1月底推出新商品「醫博智能減壓氣墊床」，該氣墊床除了獲得衛福部第一等級醫療器材許可認證外，亦榮獲經濟部「2020身心障礙與高齡者友善市售輔具評選」優勝。杏一表示，該氣墊床將陸續在北榮院外店、淡水馬偕店、林口長庚店、台大東址店、中榮住院二店、杏一高榮二店藥局及柳營奇美店等七間門市展示。

此外，杏一2月推出春節活動「金牛獻禮，杏福送禮」，將辦理至3月底，公司看準春節假期的消費力辦理優惠活動，預計將可提升整體營收動能。

近年來政府強力推廣長照2.0政策，杏一在政策初期即積極與公部門簽約，杏一表示，目前已達到全台縣市皆有特約門市可提供民眾辦理代償墊付的服務，與政府一同因應台灣高齡化社會的現況。

營收 春節

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