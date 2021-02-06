逾40年台電大樓節電又省水 回收水資源超過9,000噸

台電不僅肩負穩定供電的重責大任，也是「省水高手」！追求環境永續，台電企業總部台電大樓以身作則，除了每年可節電超過160萬度，更以循環創新思維設計「智慧化水資源再利用系統」，統計自2018年迄今已回收水資源超過9,000噸，相當於6公升的省水馬桶沖洗155萬次。

地球面臨極端氣候考驗，高溫不斷，水資源枯竭也成為新挑戰。根據水利署資料，2020年下半年，水庫集水區降雨量僅有661毫米，創下歷史最低。

位於台北公館的台電大樓是台電總部與全台電力心臟所在，自1982年完工至今已近40年，這棟建築老而彌堅，對環境永續的努力持續創新。

台電指出，為了貯留水資源再利用，大樓管理也須「數位轉型」，因此特別邀集台電機電專業人才，以智慧化、自動化和易於維護管理的理念，設計「智慧化水資源再利用系統」。透過中央控制室數位智慧監控，結合數位水表，運用每日沖廁用水消耗量、雨水貯留容量及北部降雨量等大數據管理供水，以最大效率善用水資源。此外，該系統為全自動化運作，可自動進行過濾、排汙及補水，即使到了乾旱季節雨水不足時，也可自動補給自來水，以確保供水無虞。

台電表示，2014年即開始重視台電大樓雨水的貯留運用，將大樓頂樓的雨水引流至地下室筏式基礎集水坑，用以澆灌花圃。而後為進一步提升使用率，將雨水利用來沖廁，大幅減少自來水用量。除雨水外，近年更回收空調運轉產生的冷凝水，讓大樓每天都有水源進帳。此外，開源也要節流，台電大樓全面調節水龍頭水量，同時改裝省水馬桶，可節省30%用水量，具體實踐節水綠生活。

值得一提的是，台電省水也把關用水品質，在處理水資源的過程，特別設計初濾、沉澱、細濾、除臭及消毒等五道程序，將大至沙礫、小至懸浮物等都阻絕，最後再加入適量的氯消毒。為了提供員工更安全的使用水，台電也會定期將水質送往環保署認可的實驗室檢查，確保水的衛生品質無虞。

台電大樓自2018年完成建置「智慧化水資源再利用系統」後，平均每年有超過100天不需使用自來水沖廁及灌溉花木，去年度水回收使用量達到2,658噸，回收率超過4%，自2018年迄今總節水量更高達9,502噸。

台電表示，除了總部大樓，台電林口、通霄、台中及興達發電廠也同步設置雨水回收系統，2018年共回收23萬噸雨水再利用；火力電廠廢水、製程及鍋爐沖放水回收量也達217萬噸。

因節水成效卓著，台電更一舉拿下2018年榮獲美國綠建築認證LEED既有建築改造白金級認證，並在2019及2020年獲得經濟部水利署節水優等獎肯定。 台電在處理水資源的過程，特別設計初濾、沉澱、細濾、除臭及消毒等五道程序，將大至沙礫、小至懸浮物等都阻絕。 圖／台電提供 台電追求環境永續，總部台電大樓以循環創新思維設計「智慧化水資源再利用系統」，自2018年迄今已回收水資源超過9,000噸。 圖／台電提供 2014年起台電大樓開始將大樓頂樓的雨水引流至地下室筏式基礎集水坑，用以澆灌花圃。 圖／台電提供 台電大樓設計「智慧化水資源再利用系統」，透過中央控制室數位智慧監控，結合數位水表，運用每日沖廁用水量、雨水貯留容量及北部降雨量等大數據管理供水。

圖／台電提供