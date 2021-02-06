春節期間產業訂單需求暢旺 經濟部掛保證供電穩定

受到新冠肺炎疫情影響，今年農曆春節假期無法出國，以及產業生產大幅增加的用電需求，經濟部今（6）日表示，已要求台電、中油確實執行相關因應作為，全力維持春節期間供電穩定。

經濟部指出，在電力需求成長方面，台電公司初估2021年1月份供電量約187.7億度，較2020年供電量169.6億度，同期成長10.7%，2月春節期間也已經掌握產業方面因訂單需求暢旺，部分業者已反映過年期間會有生產用電需求；另一方面，今年春節因疫情影響民眾無法出國旅遊，也會導致民生用電部分成長高於以往，需要妥為因應。

經濟部表示，除了上述原因導致國內用電需求成長較高以外，在供給方面，台電及中油也規劃在過年期間執行重要的維護檢修工作，包含中火有4部機組安排系統更新及歲修、大潭電廠全廠配合中油天然氣計量站維修工程停機維護等，並安排其他機組在空污影響最小的情況下進行合理調度，同時兼顧空氣品質及供電穩定。