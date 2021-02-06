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過好年！ 經濟部：確保油水電供應穩定、價格凍漲

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
長達七天的農曆春節假期即將來臨，經濟部今日表示，春節期間不僅確保油、水、電供應穩定，且將「凍漲」。圖為加油站示意圖。報系資料照片
長達七天的農曆春節假期即將來臨，經濟部今日表示，春節期間不僅確保油、水、電供應穩定，且將「凍漲」。圖為加油站示意圖。報系資料照片

長達七天的農曆春節假期即將來臨，經濟部今（6）日表示，春節期間不僅確保油、水、電供應穩定，且將「凍漲」。

經濟部表示，春節期間水、電價格維持不調整，油品依「上漲不調、下跌調」原則辦理，天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持平穩。中油除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站將維持24小時全天候營業。

此外，為便利水電費繳納，民眾除可至台水、台電官網、網路銀行及四大超商繳費外，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳，體驗行動支付的快速與便捷。

為確保春節期間油、水、電供應穩定，中油表示，已調度備妥天然氣、液化石油氣及汽柴油，確保穩定供應；台水公司亦就全台地域特性研提「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水。台電公司亦循例啟動「春節供電因應計畫」，規劃電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，將維持全國電力備轉容量達269萬瓩至347萬瓩，供電充裕無虞。各公司於春節期間每日派出共約16,000人次，駐守各地工作崗位。

台電公司提醒，年節大掃除如油漆粉刷房屋外牆，或清洗門窗時，務必遠離電線，若遇有電線掉落或物品掉掛在電線上，請勿自行勾取碰觸，並請立即通知台電公司客服（1911）協助處理。台電公司也建議，春節團圓要注意用電安全，避免同一電源插座同時使用多種電器，若出外走春，也請記得關掉不必要電源，節能減碳安心出遊。

此外，中油各直營加油站於過年期間，也將加強公廁清潔，致力達到通風、明亮、無臭味，讓消費者滿意的如廁空間。春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。

春節 台電 液化石油氣

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