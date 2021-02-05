經濟部協助醫材、口罩機械業 台灣防疫產品布局歐美

看好防疫商機，經濟部貿易局今（5）日表示，將結合專業法人及產業公協會籌組防疫國家隊，向全球分享我國防疫經驗及解決方案，並持續透過全球逾120個駐外機構推廣我國防疫產品，也積極加強數位貿易及數位行銷工作，結合台灣防疫國家隊能量，推動台灣優質防疫產品出口。

由於全球新冠肺炎疫情未歇，為協助業者掌握此波防疫商機，貿易局與不織布公會、紡織品協會及台北市進出口公會今日合作舉辦「不織布防疫物資歐美投資商機」說明會，特別邀請美國佛州、比利時、波蘭及捷克等駐臺辦事處代表分享當地防疫物資現況與投資商機，共計超過50家醫材、口罩機械業者與會。

貿易局指出，自疫情爆發以來，經濟部便蒐集各國防疫產品需求，並向外國政府、工商會及廠商推廣我國線上「防疫國家館」所收錄超過2,000家業者的口罩原料、熔噴布、手套、防護衣等逾10,000項產品。同時辦理多元數位推廣措施，包括線上新產品發表會、視訊洽談會、虛擬展館、全球防疫商務互動地圖等，成功帶動台灣口罩、防護衣等高品質防疫產品與供應鏈輸出至美國及波蘭等市場。

貿易局表示，今日說明會中，美國佛州經濟發展局駐台辦事處陳處長不僅解析投資環境，並建議我業者可與當地取得政府標案的得標商合作，或與廠商合資等方式切入防疫供應鏈。另外，如波蘭、比利時、捷克、俄羅斯等，因位歐洲及亞洲重要樞紐位置，且具高品質勞動力及薪資合理等投資優勢，台灣廠商可把握商機前往投資佈局，就近供應在地需求。