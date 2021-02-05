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持續紓困！ 經濟部：工業區土地租金減收延長半年

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情影響，減輕產業衝擊，經濟部今（5）日表示，工業區土地租金減收延長半年，至2021年6月30日止。

工業局指出，目前轄管62處工業區，區內產業以中小企業為主，自2020年受到新冠肺炎影響，不少中小企業受衝擊，工業局也於去年4月推出「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」，透過將產業應繳納的維護費、土地租金、污水處理費等規費透過減收或緩繳方式，藉此減輕產業負擔。

只是，由於工業區內產業型態以出口外銷為導向，在國外肺炎疫情仍嚴峻的情況下，仍有許多企業營收受到衝擊，為協助廠商度過難過，經濟部核定將工業區紓困方案再延長至2021年6月30日。

工業局表示，這次工業區紓困方案在土地租金減收方面，需由企業提出佐證於2020年12月起營業額較同期衰退15%以上，才可申請租金減收20%，2020年申請減收的企業在申請月份不重疊的情形下，仍可提出申請。

不過，工業局也提醒，因為配合國家能源政策、能源法規執行期限、地方回饋承諾事項及相關優惠不重覆等原則，工業區紓困方案針對再生能源發電業者或已經申請租金緩繳的廠商，不適用這次申請。提醒廠商在申請前，可以洽詢當地工業區服務中心確認是否符合申請資格。

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