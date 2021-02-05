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物價新指標！未來基本工資、資產重估將參考這項指標

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
行政院主計總處5日公布今年1月消費者物價指數（CPI）年減0.16%，觀察1月CPI變動較大者，教養娛樂類年減2.59%、雜項類年減1.37%、交通與通訊類年減0.53%。 中央社
行政院主計總處5日公布今年1月消費者物價指數（CPI）年減0.16%，觀察1月CPI變動較大者，教養娛樂類年減2.59%、雜項類年減1.37%、交通與通訊類年減0.53%。 中央社

主計總處今（5）日發布今年1月消費者物價指數（CPI）年跌0.16%，主要是去年春節落在1月，基期較高所致。主計總處表示，因春節期間服務費調升，估計2月CPI約年增約1%，國內完全無通縮或通膨疑慮。

主計總處指出，去年1月適逢農曆春節，包括保母費、國內旅遊團費、計程車資等服務費調高，比較基期偏高；加上水果、燃氣及油料費價格亦跌所致，惟蔬菜、機票、成衣價格上漲，抵銷部分跌幅。

主計總處簡任視察曹志弘分析，1月CPI年跌0.16%，春節服務費調升影響CPI約0.72個百分點，因此若扣除春節因素，1月CPI將轉為年增0.56%。此外，1月能源價格跌幅收歛，以及蔬菜因寒流來襲致供給不穩，影響物價約0.3個百分點。

曹志弘進一步指出，今年春節落在2月，部分服務費調升，而產油國持續減產，油價跌勢收歛，預期2月CPI將溫和成長，約成長1%左右。

主計總處指出，1月躉售物價指數（WPI）年跌2.86%，為連續21個月下跌，跌幅為2019年7月以來最小。WPI係由國產內銷物價指數、進口物價指數、出口物價指數等3項指數組成，其中國產內銷物價指數年增1.18%，以美元計價進、出口年增率皆同步為正成長，反映需求增溫。

主計總處今日首度發布生產者物價指數（PPI），1月月增1.7%。目前，WPI為資產重估、基本工資調整的法規參考指標。未來PPI編製與發布愈加成熟後， 預計將會取代WPI，成為法規參考指標。

曹志弘解釋，所謂生產者物價指數是指國內生產產品，離開生產場所後的銷售價格變化，主要反映國內生產階段的價格變化。PPI上漲反映生產成本增加或是需求增加，廠商營收也跟著增加。在實務上，PPI較WPI、國產內銷物價指數（DPI），更能反映生產者真實成本。

他進一步指出，PPI和WPI最大差別是，前者不含進口商品價格，並且不含貿易商出口價格變化，亦即產品國內生產後由製造商直接賣到海外，而不是透過貿易商。

消費者物價指數 春節

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