台美供應鏈視訊會談車用晶片 美僅說這句

台美雙方今（5）日上午舉辦「台美供應鏈合作前景座談會」視訊會議，外界關心美方是否有討論車用晶片需求，經濟部長王美花會後表示，美國官方和產業唯一提到的是「謝謝台灣協助車用晶片問題」，其餘議題都圍繞在半導體供應鏈合作。

全球車用晶片荒，對於「台美供應鏈合作前景座談會」視訊會議，外界揣測，美方或許將在會中要求台灣優先提供車用晶片給美國，不過經濟部在會前就已經說明，這次會議主軸是討論半導體供應鏈。

王美花在會後受訪時指出，美方並沒有在會中表達「希望台灣可以優先協助美國廠商取得車用晶片」，但是美方確實提到「謝謝台灣在車用晶片問題上的協助」，美官員與協會有都向台灣業者致謝，沒有其他討論。

王美花表示，本次會議由駐美代表處跟美國在台協會（AIT）主辦，美方由「相當資深的官員」參加，同時也有全球500大企業報名。講者部分，包括美國ITIF（科技創新基金會）、SIA美國半導體協會、高通、康寧等，台灣semi國際半導體協會、TSIA台灣半導體協會、台積電等，其他業者則是參與者。

會議進行兩小時，王美花指出，會中幾個主軸，包括基於台美半導體產業的重要性，美方產業界提到美國應回歸加入CPTPP，且應邀請台灣、韓國一起加入；同時美方產業界也支持台美應該簽署相關FTA。同時，台美產業界都希望雙方合作能增加更多R&D投入、人才培訓，特別是台美之間的人才交流可以加深。

美產業建議，基於台灣在智財、營業秘密保護上的高規格，可以在國際上成立營業秘密聯盟，分享最佳案例或實務操作等。高通則提到，未來5G發展在Open-RAN方面和台灣將有合作的潛能。