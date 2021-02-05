台美供應鏈視訊會 美業者挺台灣入CPTPP

台美雙方去年11月舉辦「台美繁榮夥伴會議」，延續該會議議題，今（5）日上午舉辦「台美供應鏈合作前景座談會」視訊會議。經濟部長王美花會後說明，台美方超過100人參與，會中產業界指出，希望增加台美之間的人才交流，以及國際可以成立營業秘密聯盟，美方產業界也提出，美國應要回歸CPTPP，且因與台灣在半導體產業的互相依賴，應該要邀請台、韓一起加入，並簽署台美FTA。

王美花表示，本次會議由駐美代表處跟美國在台協會（AIT）主辦，美方由「相當資深的官員」參加，同時也有全球500大企業報名。講者部分，包括美國ITIF（科技創新基金會）、SIA美國半導體協會、高通、康寧等，台灣semi國際半導體協會、TSIA台灣半導體協會、台積電等，其他業者則是參與者。

會議進行兩小時，王美花指出，會中幾個主軸，首先提到台美之間電子產品與半導體數十年以來都維持很深的合作關係，尤其是半導體產業，雙方不斷使用「互相依賴（interdependence）」這個字眼。

也因此，基於台美半導體產業的重要性，王美花說，美方產業界提到美國應回歸加入CPTPP，且應邀請台灣、韓國一起加入；同時美方產業界也支持台美應該簽署相關FTA。

另外，台美產業界都希望雙方合作能增加更多R&D投入、人才培訓，特別是台美之間的人才交流可以加深。美方例如康寧特別強調台灣在智慧財產保護方面做得很好，這對高科技產業非常重要，因此康寧在台灣也能安心加碼投資。產業建議，基於台灣在智財、營業秘密保護上的高規格，是否可以在國際上成立營業秘密聯盟，分享最佳案例或實務操作等。高通則提到，未來5G發展在open-ran方面和台灣將有合作的潛能。

王美花表示，美方產業界也提到，美方在WTO裡面推動ITA3科技協定，因有更新的科技技術發展，應該來推動減少新興科技產品的關稅壁壘。同時，美方協會認為，半導體產業對美很重要，希望美政府提供更多誘因幫助美國發展半導體產業。

對於上述產業界建議，王美花說，AIT和她雖全程與會，不過這場是產業界對話為主，並沒有透露台美官方的任何回應。雙方參與者都認為這樣的對話平台式很好的方式，後續有望再度安排。