快訊

前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

孫德榮重炮開轟雞排妹 「不該有的垃圾不要進來」

台美供應鏈視訊會 美業者挺台灣入CPTPP

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

台美雙方去年11月舉辦「台美繁榮夥伴會議」，延續該會議議題，今（5）日上午舉辦「台美供應鏈合作前景座談會」視訊會議。經濟部長王美花會後說明，台美方超過100人參與，會中產業界指出，希望增加台美之間的人才交流，以及國際可以成立營業秘密聯盟，美方產業界也提出，美國應要回歸CPTPP，且因與台灣在半導體產業的互相依賴，應該要邀請台、韓一起加入，並簽署台美FTA。

王美花表示，本次會議由駐美代表處跟美國在台協會（AIT）主辦，美方由「相當資深的官員」參加，同時也有全球500大企業報名。講者部分，包括美國ITIF（科技創新基金會）、SIA美國半導體協會、高通、康寧等，台灣semi國際半導體協會、TSIA台灣半導體協會、台積電等，其他業者則是參與者。

會議進行兩小時，王美花指出，會中幾個主軸，首先提到台美之間電子產品與半導體數十年以來都維持很深的合作關係，尤其是半導體產業，雙方不斷使用「互相依賴（interdependence）」這個字眼。

也因此，基於台美半導體產業的重要性，王美花說，美方產業界提到美國應回歸加入CPTPP，且應邀請台灣、韓國一起加入；同時美方產業界也支持台美應該簽署相關FTA。

另外，台美產業界都希望雙方合作能增加更多R&D投入、人才培訓，特別是台美之間的人才交流可以加深。美方例如康寧特別強調台灣在智慧財產保護方面做得很好，這對高科技產業非常重要，因此康寧在台灣也能安心加碼投資。產業建議，基於台灣在智財、營業秘密保護上的高規格，是否可以在國際上成立營業秘密聯盟，分享最佳案例或實務操作等。高通則提到，未來5G發展在open-ran方面和台灣將有合作的潛能。

王美花表示，美方產業界也提到，美方在WTO裡面推動ITA3科技協定，因有更新的科技技術發展，應該來推動減少新興科技產品的關稅壁壘。同時，美方協會認為，半導體產業對美很重要，希望美政府提供更多誘因幫助美國發展半導體產業。

對於上述產業界建議，王美花說，AIT和她雖全程與會，不過這場是產業界對話為主，並沒有透露台美官方的任何回應。雙方參與者都認為這樣的對話平台式很好的方式，後續有望再度安排。

半導體 美國在台協會 王美花

延伸閱讀

台美今視訊 經長撇晶片換疫苗

台美半導體鏈 今談合作

台美半導體視訊會明早登場 王美花說這四產業輪流辦

聯合報社論／王美花不可拿台積電晶片當外交籌碼

相關新聞

1月消費者物價指數年減0.16% 菜價漲近27%

主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年減0.16%，主因為去年1月碰到春節導致基期偏高，如果扣除春節因素1月CP...

是否延長機組人員執勤仍無共識 華航：空服沒此需求

新冠肺炎持續在全球延燒，為免除機組員執勤後要居家檢疫，以減少人力成本，航空公司擬採取新執勤措施，長程航班（越洋航線）帶兩...

斜槓族投兩份勞保 為何有些可雙倍領有些卻只能挑較高給付？

低薪問題讓愈來愈多人加入斜槓族行列，隨著多元打工成為常態，將有愈來愈多人同時投保兩份以上勞保，也就是重複加保，被保險人除了要付兩份保費，勞保各項給付都是加倍嗎？很多人是為了預防發生職災而重複投保，投兩份勞保，職災給付如何給？

恐成防疫漏洞？航班派飛2組人員不入境免居家檢疫 4工會反對

4大航空工會今天指出，民航局正研議讓長程航線有兩組機組人員上機，且到外站不入境並在機上休息，避免需要居家檢疫，此做法不僅...

一堂遲來的公司治理課 大同百年經營權走向共治！

2020年，紛擾多時大同經營權爭奪戰，在年底暫告落幕。如今，隨著外部股東與專業經營團隊入主，大同被迫從家族經營的模式改弦更張，開啟「共治」的新篇章。同一年，全台各地的家族企業也紛紛傳出拋售潮。

台美半導體供應鏈圓桌會議登場 「互相依賴」被提最多次

「台美半導體供應鏈合作前景座談會」今（5）日上午登場，會後經濟部長王美花接受媒體訪問時表示，「Interdependen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。