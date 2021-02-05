東洋困難學名藥Pegylipo攜德國藥廠 搶進百億歐洲市場

台灣東洋藥品（4105）今(5)日召開年度首次董事會，會中拍板6月9日將舉行股東會與董事改選，也確定台灣東洋的微脂體、困難學名藥Pegylipo獲德國藥廠肯定，雙方擬於完成授權簽約後，共同進軍歐洲市場。

台灣東洋自1998年開始研發的微脂體、困難學名藥Pegylipo繼在美國進入臨床試驗後，昨日宣布，將與德國藥廠簽署共同開發微脂體產品、困難學名藥Pegylipo歐洲市場合約，並將依市場開發時程收取里程碑金，下一步將啟動歐洲臨床試驗計畫，這也是台灣東洋首次主導海外主要市場的臨床試驗。

台灣東洋指出，根據規劃，歐洲臨床試驗最快將於年中啟動，由台灣東洋中壢廠提供臨床試驗用藥批量，預估後續進展可望帶動公司整體營運發展，為台灣東洋國際化邁開重要一步。

台灣東洋表示，Pegylipo是一款治療「卵巢癌」、「乳癌」、「卡波西氏肉瘤」、「多發性骨髓瘤」的抗癌針劑，之所以投入研發，係因2010年專利藥屆期至今，歐洲市場仍未見學名藥上市。由於台灣東洋微脂體的產能放大技術成熟又有國際大廠代工經驗，因此，獲國際藥廠青睞，期望合作將困難學名藥Pegylipo帶進歐洲並攜手爭取每年2到3億美金的歐洲市場。

台灣東洋董事長林全會後表示，台灣東洋雖然是一家60年的本土藥廠，但目光不是只在國內。林全表示，困難學名藥具高附加價值，所以台灣東洋專注在微脂體領域超過20年，投入超過新台幣數億元進行微脂體的開發，並確認奈米包覆技術是可讓藥物在功能、效果或適用範圍上有新突破，這也是國際藥廠選擇與台灣東洋合作的主因，如今，困難學名藥Pegylipo獲德國藥廠肯定，更為台灣東洋前進國際市場增添動力。

林全表示，台灣東洋將持續在抗腫瘤、重症及感染、醫療保健等領域提出研發進度及創新合作，希望進一步滿足海內外有迫切醫療需求的市場，且隨台灣東洋困難學名藥逐漸打開全球知名度，後續的海外布局也會一步一步跟上，並將以專注困難學名藥的品牌形象與世界接軌。