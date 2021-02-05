台微體去年虧損9.82億元 EPS -12.42元

台灣微脂體（4152）今(5)日公佈去(2020)年財報，營收1.02億元，與2019年度的2.09億元相比減少51.3%。2020年虧損9.82億元，2019年度淨損8.08億元，每股稅後淨損(EPS) 12.42元，而2019年度每股稅後淨損(EPS)12.32元，主要是因去年研發費用增加，主要用在關節炎長效止痛藥物TLC599。

總經理葉志鴻表示，在動盪的2020年，台微體有幸在新冠肺炎大幅擴散至美國前，已提早完成術後長效止痛藥物TLC590二期試驗的收案，更在疫情肆虐全球之際，順利完成關節炎長效止痛藥物TLC599的收案，並持續拓展安畢黴®的國際藍圖。

他也強調，台微體也啟動了吸入式微脂體藥物的第一個臨床試驗，可望能夠預防及治療新冠肺炎等嚴重型肺部疾病。正如同TLC599臨床試驗的名稱「EXCELLENCE」所示，為患者、醫療人員及股東帶來最大的利益。

繼關節炎長效止痛藥物TLC599「EXCELLENCE」試驗完成收案，500名患者已接受第一劑關節腔注射，施打TLC599、活性藥物或安慰劑。多數到達24週的患者也接受了第二劑關節腔注射，施打TLC599或安慰劑。此隨機分組、雙盲、活性藥物和安慰劑對照控制之臨床三期樞紐試驗，正於美國41個及澳洲5個試驗中心進行，目的為評估TLC599單一以及重複給藥的療效及安全性。

至於術後長效止痛藥物TLC590樞紐性試驗籌備中，計畫與美國食品藥物管理局 (FDA) 進行二期試驗結束會議 (End-of-Phase-II meeting) 、確認其樞紐性試驗設計，並於完成製造生產規劃後，開始進行。

還有，台微體將抗病毒藥物經由獨家技術包裹，以吸入式劑型直接帶至肺部並增加暴露量之開發策略，獲得台大醫院感染科及呼吸治療科翹楚之擁護及支持。一項評估羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑(TLC19) 於健康受試者中的安全性、耐受性和藥動學之臨床一期、隨機、安慰劑對照之盲性試驗現正進行中。該科學報告通過同儕審查，發表於國際知名SCI期刊。

旗下抗黴菌藥安畢黴®也持續全球產品化，日前於拉丁美洲簽下第一個合作銷售條款(term sheet)，正式契約正在簽署中；於中國的進口醫葯產品註冊現正審查中；其他國家的業務開發，也正進行中。

此外，子公司盈擘醫藥完成$1500萬美元增資。新設子公司將專注於肺部疾病產品之開發，包含旗下新冠肺炎新方案TLC19以及其他嚴重型急性及慢性肺部疾病藥物。將吸入式劑型產品分開經營之策略，能使台微體確實將其人力及資金運用於現有之針劑型產品，如TLC599及TLC590。