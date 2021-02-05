台美半導體供應鏈對談 王美花預告下次談5G、電動車

針對今（5）日上午登場，歷時2小時的「台美供應鏈合作前景座談會」，經濟部長王美花表示，台灣為美國高科技產業長期可信賴的供應鏈夥伴，雙方半導體產業具緊密合作關係，從近年5G、AI帶動的廣泛產業應用，到近期車用晶片需求大增，更凸顯半導體產業的重要性。

王美花強調，為把握全球供應鏈重組契機，擴大台美關鍵性產業合作，經濟部將繼續與美方選擇5G、電動車等重點產業舉辦系列座談會，以搭建台美官方與業界溝通與合作平台。另亦盼持續與拜登政府保持密切溝通管道，強化台美產業界合作動能，持續深化台美雙邊投資及經貿合作關係。

王美花於今日會後接受媒體訪問時指出，會中台美雙方業界亦持相同看法，並多次強調台美在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，已為台美奠定在全球半導體產業的領導地位。

此外，台美業者除認為未來應進一步加強人才、研發與投資交流外，也強調智慧財產權與營業秘密保護的重要性，並認為台美應結合理念相同國家組成聯盟，共同保護科技研發成果。

另，針對各界關切的車用晶片短缺問題，王美花轉述，美方官員與產業協會對於我國政府與業者積極協助表達感謝。同時，台美雙邊官方及業界對於未來進一步強化可信賴夥伴關係也達成高度共識。

經濟部指出，上午的「台美供應鏈合作前景座談會」參加人數達百餘人，在企業界方面有許多美國財星 500 大企業，其中包括十多家從事於半導體設備製造、網路通訊設備製造、半導體材料、數位產業、電腦設備、消費性電子、晶片設計、資訊安全及工程等領域的國際知名大廠都指派高階主管出席。