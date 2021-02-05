台美半導體座談 美企業透露持續加碼投資台灣主因

美國拜登政府上台後，台美首場經濟對話今（5）日在經濟部、駐美代表處及AIT主辦下今（5）日上午登場，雙方除談半導體供應鏈、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、FTA（自由貿易協定），經濟部長王美花表示，美方企業多次提到台灣在營業秘密保護方面做得非常好，美國知名大廠康寧公司（GLW-US） 更提到，就是因為這個原因，讓他們一直加碼投資台灣。

歷時2小時的「台美供應鏈合作前景座談會」，開會地點於經濟部，我方官方代表包括王美花、經濟部次長陳正祺、貿易局長江文若、工業局長呂正華等人。美方官方代表則是由AIT處長酈英傑（Brent Christensen）出席會議。

至於在產業界方面，美方出席者有協會跟公司，包括美國資訊科技與創新基金會（ITIF）、美國半導體產業協會（SIA）、高通及康寧等；台灣部分則是有國際半導體產業協會、TSIA台灣半導體協會以及台積電（2330）出席。另，包含全球500大企業也主動加入座談會。

王美花會後特別轉述，康寧公司在會中特別提到台灣的高科技產業的營業秘密保護做得非常好，這也是康寧一直持續加碼投資台灣非常重要的原因，美方產業更進一步提出可以設置「營業秘密保護聯盟」的構想，分享最佳案例或操作情形，因為對高科技產業來說，營業秘密保護非常重要。