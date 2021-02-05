台美半導體供應鏈圓桌會議登場 「互相依賴」被提最多次

「台美半導體供應鏈合作前景座談會」今（5）日上午登場，會後經濟部長王美花接受媒體訪問時表示，「Interdependence（互相依賴）」是這場逾百人圓桌會議中最常被提到的關鍵字。此外，針對近日熱炒的車用晶片議題，王美花也轉述，會中美方對於台灣的協助，特別表達感謝。

此外，針對國際貿易情形，王美花指出，因著台灣半導體產業關係，美方企業今日主動提出美國應回歸CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），同時也建議美國應邀請台灣、韓國也加入，美方企業甚至還提出台美應簽署FTA的想法，並可在WTO架構下推動ITA 3（資訊科技協定），因為有了更新的科技發展，應減少相關關稅壁壘。

今天這場圓桌會議由王美花帶隊，也是台美經濟繁榮夥伴對話下的第一場供應鏈座談。王美花透露，美方有相當資深的官員來參加，台美產業非常踴躍，也有一些全球500大企業主動報名。

王美花表示，今日的對話主軸，提到台美自1970年開始，在電子、半導體就開始合作，現在的電腦、筆電、手機也創造了台美雙方很大的產值和就業機會，現在非常重要的半導體產業，更凸顯了台美雙方分工的互補與互相依賴的重要趨勢。

此外，美國政府和產業今日也就政策方面特別提出，台美應該增加更多的人才培訓，以及台美之間的人才交流。

王美花強調，今日這場圓桌會議主題是整個半導體產業鏈的合作和未來目標，且由民間產業代表主談。