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廣錠攻離岸風電 儲能領域再打下第二隻腳

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

廣錠（6441）搶攻綠能市場再傳捷報，子公司特瑞斯海事技術服務股份有限公司昨日公告與永崴（3712）投控旗下富崴能源簽訂採購、工程服務合約，主要內容為離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案中海域工程。

廣錠去年10月登記成立特瑞斯海事技術服務，負責人是廣錠董事長廖良彬，營業項目包含再生能源自用發電設備業、其他機械器具批發業以及船舶及其零件批發業等。據公告顯示，廣錠在今年1月15日董事會決議，以每股10元增資特瑞斯海事技術服務1,565萬股，交易完成後，廣錠累計持有2,165萬股，金額2.16億元，持股比率52.8％。

廣錠原先就有旗下台普威在去年獲得台電「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」標案，已衝刺儲能商機，這次再有特瑞斯海事技術服務子公司專攻離岸風電，在儲能領域打下第二隻腳 。廣錠為美國儲能業者普威（Powin）的獨家供應商，雙方除代工業務合作，合資成立台普威能源公司，雙方持股各一半，搶攻台灣太陽能、風電與標案，切入營運及系統整合（SI）市場。

廣錠早盤漲幅達2%以上，盤中最高來到每股143.00元。

離岸風電 太陽能

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