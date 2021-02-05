鈊象元月營收8.4億元 再創歷史新高

遊戲股王鈊象（3293）公布元月合併營收達8.4億元，年增36.6%、月增3.7%，再度創下歷史新高，也是連續二個月站穩單月營收八億元大關。法人表示，以鈊象各月自結稅前損益推估，去年全年每股純益約為48~50元，預期今年鈊象業績將持續成長，每股純益可「坐六望七」。

鈊象去年受惠於宅經濟發燒，網路遊戲、美國市場授權金業績同步大增，去年全年營收84.3億元，年增59.2%，創下歷史新高。此外，因為鈊象去年事業重心從商用遊戲機轉移至網路遊戲，推升網路遊戲營收占比超過九成，讓毛利率升高，去年前三季毛利率達96.14%，較2019年同期成長近4個百分點。

除了六大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》和《金虎爺》等業績穩定上升，美國市場授權金也在去年年中開始大幅提高，去年7月合併營收首度站上單月7億元大關，至今已連六個月都維持在此水位之上，去年12月及今年元月更攀高至8億元的水準。

據了解，美國原只有三個州開放線上博弈，去年7月新增西維吉尼亞州，鈊象靠著當地營運商曝光度變高、下游業者增加，推升授權金收入向上；密西根州近日授權九家業者合法營運線上博弈遊戲及運彩業務，成為美國第五個開放的州別。法人表示，鈊象的美國市場授權收入包含授權金和服務費用，是穩定且具成長性的營收來源，看好隨各州開放線上博弈帶動相關營收。

法人指出，鈊象營運呈現穩定成長趨勢，加上農曆年旺季挹注，提高玩家消費能力和意願，本季獲利可期。