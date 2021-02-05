加油免驚！經濟部：春節期間油價凍漲二周

因供給面OPEC+落實減產協議提高減產執行力、美國東部氣溫下降取暖用油需求增加，本周國際油價創下一年來新高，也正式回到疫前水準，下周國內油價也因而飆高，汽、柴油每公升據估計應分漲0.5、1.0元，也突破疫前價格，但因農曆春節經濟部、中油宣布凍漲，8日、15日油價調整將「只跌不漲」，應可減輕民眾年前加滿油箱的負擔。

中油7D3B指標油價4日也來到57.15美元，較上周55.18上漲1.97美元；新台幣兌美元匯率28.383，較上周28.403升值0.02。依中油油價公式估計，下周每公升汽、柴油原應上漲0.5、1.0元。

但日前經濟部、中油宣布過年期間凍漲二周，2月7日、14日宣布的油價將「只跌不漲」，因此下周油價將維持原來水準。

若調幅如預期，下周每公升92無鉛汽油為25元、95無鉛汽油26.5元、98無鉛28.5元、超級柴油22.3元。此為估計值，實際油價以中油周日公布為準。