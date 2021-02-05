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救命錢來了！經濟部：加工處土地租金紓困減租延長半年

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中港加工出口區。 圖／中港加工出口區提供
中港加工出口區。 圖／中港加工出口區提供

為因應新冠肺炎疫情持續影響，經濟部今（5）日表示，加工出口區管理處將持續挺廠商共度難關，配合紓困振興條例實施期間，推動延長土地租金紓困措施，於2021年與加工處承租土地的事業，倘營業額衰退15%，可申請土地租金減收二成，至6月止。

加工處指出，為協助區內廠商度過營運難關，之前於2020年5月實施「加工出口區租金緩繳或減收紓困措施」，土地租金全面減收20%計六個月，經加工處積極推動該紓困措施後，統計事業的營業額已有逐步回升趨勢。

加工處進一步表示，但是考量國內疫情仍然嚴峻，與外銷相關的製造業及其技術服務業持續受到衝擊，加工處為持續協助艱困企業營運，經濟部正式核定延長土地租金紓困措施，自2020年12月1日起至2021年6月30日期間，承租土地的事業任一期營業額較去年同期減少達15%以上時，得向加工處（或分處）申請土地租金減收20%。經核准後，自營業額減少達15%以上的月份起至2021年6月止，每月可減收土地租金20%，減收期間以六個月為上限。

租金 疫情 經濟部

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