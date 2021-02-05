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生技業年終 最高9.5個月

經濟日報 / 記者謝柏宏陳書璿／台北報導

新冠疫情帶動業績，生技公司年終獎金看俏，其中，達亞、圓點奈米等生醫企業年終獎金6-9.5個月，羨煞同業，國光生技昨（4）日也宣布發放三個月年終獎金，預期為上市製藥公司之冠。

國光生技昨日表示，該公司去年因本業擺脫連續十年虧損，加上業外獲得嬌生旗下Crucell公司和解金，決議發放全年平均五個月獎金，包括三個月年終獎金，以及中秋與端午節各一個月獎金，

國光生技與過去的合作夥伴、荷蘭商Crucell及其母公司嬌生進行多年的商業仲裁及訴訟，於2019年底達成和解，國光在去年11月底獲得約11.5億元，對公司去年財務貢獻約每股獲利2.67元。

此外，興櫃獲利王圓點，受惠新冠疫情帶動需求，今年獲利可望大賺三個股本，預期全年年終獎金最多可達9.5個月的水準。達亞日前宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平均可領八個月全薪的年終獎金，較前一個年度翻倍。

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