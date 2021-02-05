電動機車補助 北市大加碼

台北市政府宣布今年起連續三年對台北市民恢復提供新購電動機車補助，汰舊換新電動機車每輛最高補助9,000元，較去年增加二倍；在新購電動機車補助方面，每輛最高補助4,000元，讓電動機車業者吃下定心丸，有助長程規劃，Gogoro、宏佳騰、中華車、Yamaha、PGO等業者受惠。

光陽與三陽今年都將推出新款電動機車，業者預期今年電動機車市場將快速發展。去年台灣機車市場規模突破百萬輛，創25年新紀錄，今年燃油機車補助較去年減少，業者看好今年電動機車需求增溫，預作準備搶市。

先前六都遲遲未公布電動機車補助辦法，影響電動機車的買氣，今年元月整體機車掛牌52,466輛，電動機車僅1,419輛，其中1,067輛是Gogoro品牌。

業者指出，民眾認為政府會提供補助，因此造成電動機車市場幾乎停滯。北市公布補助辦法後，可望快速帶動北市電動機車買氣。

北市環保局昨（4）日公告「110-112年電動機車補助計畫」，每年預計投入1.56億元補助汰購或新購電動機車。今年起連續三年，汰購電動機車，北市補助金額每輛最高補助9,000元，加計環保署及經濟部補助，最高可獲1.9萬元補助，期能促成112年電動機車占市場比重達12%以上，119年占比達30%以上。去年汰購補助3,000元，今年提高至9,000元。

在新購電動機車補助方面，每輛最高加碼補助4,000元，加計環保署及經濟部補助，今年新購電動機車最高可獲1.1萬元補助。

宏佳騰去年推出的電動機車獲得市場肯定，在車聯網的表現也受到年輕族群歡迎。今年第2季以後將再推出新車款，進一步發展電動機車版圖。

去年加入Gogoro換電聯盟的中華車，對應Gogoro的換電體系開發新車款，也將在今年9月發表全新車款，預期中華車eMoving加入後，Gogoro的市場規模將拉高。SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程指出，台北市拔頭籌，讓台北市民在農曆年前可安心選購。