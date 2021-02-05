聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車充電樁 衝普及率

經濟日報 / 記者鍾泓良翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟部電動車視為未來重要產業發展，但國內充電樁跟不上腳步。面對電動車普及率低，以及牽涉私權難溝通兩大難題，經濟部能源局提出三套策略，分別為既有建築遵循住戶意願、新建築物鼓勵建商設定一定比例，以及重要交通節點的公共設施優先設置。

充電樁普及率低主要有兩原因。首先，電動車普及率低，充電樁設置率也低。能源局表示，若電動車數量不高，政府躁進要求業者及民眾設置恐引反彈。

再來，充電樁遇上私有產權問題就難設置，依法住戶要在集合式住宅設置充電樁，須取得全部所有權人同意，用電安全、費用攤提等都可能影響意願。

能源局構思出三套策略。首先，面對既有集合式住宅，政府交由住戶自行協調、評估，並在《電業法》內設立專章，把充電樁設置標準訂好，確保住戶設置在法規上暢行無阻，之後就交由市場機制決定，「假若未來電動車數量提高，大家為了充電方便，設置意願當然就會拉高！」

再來，面對不涉及私權的新建案，能源局期盼可以透過獎勵，鼓勵建商設置一定比例的充電樁，但仍需要政府跨部會協調。至於是否可能走向強制規範，能源局仍認為需要端看市場上電動車數量，否則要求建商及民眾分擔充電樁設置費用，卻沒那個需求，恐背道而馳。

最後，能源局表示，可在鄰近交通節點的公有設施，如機場、公有停車場及高速公路休息站設置。

電動車 建商 經濟部

延伸閱讀

退出了！福特終止與大陸眾泰建電動車合資公司

特斯拉上海超級充電樁工廠投產 年產能逾萬

紅色鏈搶單 瑞信對鴻海開出降評第一槍

報導指蘋果將以4兆韓元投資Kia造車 傳於2月17日簽署投資合作

相關新聞

電動機車補助 北市大加碼

台北市政府宣布今年起連續三年對台北市民恢復提供新購電動機車補助，汰舊換新電動機車每輛最高補助9,000元，較去年增加二倍...

電動車充電樁 衝普及率

經濟部將電動車視為未來重要產業發展，但國內充電樁跟不上腳步。面對電動車普及率低，以及牽涉私權難溝通兩大難題，經濟部能源局...

生技業年終 最高9.5個月

新冠疫情帶動業績，生技公司年終獎金看俏，其中，達亞、圓點奈米等生醫企業年終獎金6-9.5個月，羨煞同業，國光生技昨（4）...

1個月2起局限空間中毒釀3死 勞動部：勤查重罰

因高雄上月連發生兩起汙水池作業人員硫化氫中毒意外，釀3死4傷，勞動部職安署與台北市政府今在迪化汙水處理廠舉行「局限空間危...

留任率達九成！中彰投分署攜手大立光開辦產訓合作專班

勞動部勞動力發展署中彰投分署積極推動產訓合作，今年再度攜手大立光（3008）及星歐光學開辦「光學產業機械加工班」，並從即...

等出國度蜜月！勞部放寬婚假可延至疫情結束1年內休

疫情延燒至今已逾1年，新婚上班族受邊境管制影響無法出國度蜜月，婚假恐泡湯，勞動部近日發布新函釋，讓勞工的婚假延期期限比照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。