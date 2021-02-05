電動車充電樁 衝普及率

經濟部將電動車視為未來重要產業發展，但國內充電樁跟不上腳步。面對電動車普及率低，以及牽涉私權難溝通兩大難題，經濟部能源局提出三套策略，分別為既有建築遵循住戶意願、新建築物鼓勵建商設定一定比例，以及重要交通節點的公共設施優先設置。

充電樁普及率低主要有兩原因。首先，電動車普及率低，充電樁設置率也低。能源局表示，若電動車數量不高，政府躁進要求業者及民眾設置恐引反彈。

再來，充電樁遇上私有產權問題就難設置，依法住戶要在集合式住宅設置充電樁，須取得全部所有權人同意，用電安全、費用攤提等都可能影響意願。

能源局構思出三套策略。首先，面對既有集合式住宅，政府交由住戶自行協調、評估，並在《電業法》內設立專章，把充電樁設置標準訂好，確保住戶設置在法規上暢行無阻，之後就交由市場機制決定，「假若未來電動車數量提高，大家為了充電方便，設置意願當然就會拉高！」

再來，面對不涉及私權的新建案，能源局期盼可以透過獎勵，鼓勵建商設置一定比例的充電樁，但仍需要政府跨部會協調。至於是否可能走向強制規範，能源局仍認為需要端看市場上電動車數量，否則要求建商及民眾分擔充電樁設置費用，卻沒那個需求，恐背道而馳。

最後，能源局表示，可在鄰近交通節點的公有設施，如機場、公有停車場及高速公路休息站設置。