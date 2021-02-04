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研華攜手Momenta Ventures 成立AIoT生態系基金

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）今（4）日宣布，將與Momenta Ventures合作，共同推出AIoT生態系基金，目標為5,000萬美元（新台幣約13.98億元），主要專注於歐美地區AIoT相關新創業者投資。

研華指出，AIoT 生態系統基金面向於專注人工智慧 （AI） 和工業物聯網 （IoT）領域的新創公司，將從2021年初開始為北美和歐洲相關業者提供風險投資。

研華在農曆年後（2月24日）即將舉辦全球夥伴線上大會，AIoT生態系基金也即將在此時正式啟動。該基金理想投資標的為A輪及B輪，總部設在歐盟、美國及加拿大，在智慧能源、製造、供應鏈等領域提供解決方案的公司。

據悉，AIoT生態系基金主要由研華出資，由Momenta Ventures尋找有潛力的公司，且雖目標為近14億元，但因現在為初期階段，實際金額仍小。因此未達需公告標準。

研華尋找投資機會早已有跡可循，早在去年下半年，研華董事長劉克振已呼籲，研華有高度意願投資工業電腦廠，但不是合併、而是部分股權投資，透過研華的投資，一來可以協助同業降低成本，二來也可透過集團加值提升本益比。

研華過去兩三年投資焦點不在同業，但現在策略改變，除了維持既有投資策略外，也公開向台灣工業電腦同業喊話，有意做部分股權投資。

劉克振表示，研華有高度意願投資同業，但不是雙方合併、而是部分股權投資，現在市場大多是買了股權合併，但研華不想這樣，主要是因IPC是碎片化市場。

研華未來企圖是財報整合及部分股權投資，他舉例，研華投資同業，後者可享有成本降低及透過集團加值提升本益比兩大好處。

研華

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