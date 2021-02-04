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1個月2起局限空間中毒釀3死 勞動部：勤查重罰

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
上月連發生兩起汙水池作業人員硫化氫中毒意外，勞動部職安署與台北市政府今在迪化污水處理廠舉行「局限空間危害預防示範觀摩會」。記者葉冠妤/攝影
上月連發生兩起汙水池作業人員硫化氫中毒意外，勞動部職安署與台北市政府今在迪化污水處理廠舉行「局限空間危害預防示範觀摩會」。記者葉冠妤/攝影

因高雄上月連發生兩起汙水池作業人員硫化氫中毒意外，釀3死4傷，勞動部職安署與台北市政府今在迪化汙水處理廠舉行「局限空間危害預防示範觀摩會」，演練作業前檢點、入槽作業及緊急搶救，職安署副署長周登春強調，為避免局限空間中毒再發生，已督促檢查機構勤查重罰，若違規，除雇主有責任，也會追究原事業單位的承攬管理責任。

職安署分析，近年局限空間作業肇災原因，主要是作業人員吸入硫化氫毒氣或缺氧空氣，其中硫化氫經常存在於廢(汙)水中，因清理作業擾動而釋出，低濃度時具有惡臭雞蛋味，但因具嗅覺麻痺特性，當達到致死濃度時已不能識別，缺氧空氣更是無臭無味，單憑人員的感官是無法判定這些氣體的危害性，造成作業人員及搶救人員輕忽。

此外，職安署說，局限空間常有非預期性突發狀況，如原本的作業方式是自人孔外部以水柱沖刷內部，作業人員不須進入，卻可能為撿拾掉落物品等因素，在缺少危害預防設施下，貿然進入而罹災。因此，提醒雇主務必要確保作業人員進入局限空間前落實「通風換氣」與「氣體監測」等關鍵步驟。

職安署統計，2017到2019年，每年各發生3件局限空間缺氧中毒重大職災，去年全年2件，但今年截至1月底，就已經發生了2件意外。

周登春表示，職安署已經督促各檢查機構對有局限空間作業的工作場所必須勤查重罰，若發現有違規，除追究實際從事作業勞工的雇主責任，也會追究原事業單位的承攬管理責任，且若事業單位沒有達到事先確實通報，倘若最後釀災，就會加重裁罰。

勞動部職安署提醒雇主，務必要確保作業人員進入局限空間前落實「通風換氣」與「氣體監測」等關鍵步驟。記者葉冠妤/攝影
勞動部職安署提醒雇主，務必要確保作業人員進入局限空間前落實「通風換氣」與「氣體監測」等關鍵步驟。記者葉冠妤/攝影

中毒 勞動部 職災

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