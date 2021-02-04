1個月2起局限空間中毒釀3死 勞動部：勤查重罰

因高雄上月連發生兩起汙水池作業人員硫化氫中毒意外，釀3死4傷，勞動部職安署與台北市政府今在迪化汙水處理廠舉行「局限空間危害預防示範觀摩會」，演練作業前檢點、入槽作業及緊急搶救，職安署副署長周登春強調，為避免局限空間中毒再發生，已督促檢查機構勤查重罰，若違規，除雇主有責任，也會追究原事業單位的承攬管理責任。

職安署分析，近年局限空間作業肇災原因，主要是作業人員吸入硫化氫毒氣或缺氧空氣，其中硫化氫經常存在於廢(汙)水中，因清理作業擾動而釋出，低濃度時具有惡臭雞蛋味，但因具嗅覺麻痺特性，當達到致死濃度時已不能識別，缺氧空氣更是無臭無味，單憑人員的感官是無法判定這些氣體的危害性，造成作業人員及搶救人員輕忽。

此外，職安署說，局限空間常有非預期性突發狀況，如原本的作業方式是自人孔外部以水柱沖刷內部，作業人員不須進入，卻可能為撿拾掉落物品等因素，在缺少危害預防設施下，貿然進入而罹災。因此，提醒雇主務必要確保作業人員進入局限空間前落實「通風換氣」與「氣體監測」等關鍵步驟。

職安署統計，2017到2019年，每年各發生3件局限空間缺氧中毒重大職災，去年全年2件，但今年截至1月底，就已經發生了2件意外。