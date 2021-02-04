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留任率達九成！中彰投分署攜手大立光開辦產訓合作專班

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
勞動力發展署中彰投分署攜手大立光開辦「光學產業機械加工班」。中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署攜手大立光開辦「光學產業機械加工班」。中彰投分署提供

勞動部勞動力發展署中彰投分署積極推動產訓合作，今年再度攜手大立光（3008）及星歐光學開辦「光學產業機械加工班」，並從即日起受理報名，預計招收20個名額，訓練費用由政府全額補助。

為鼓勵民眾參訓，訓練期間不僅由廠商提供訓練津貼外，結訓後如經正式僱用，將於報到時再加碼發給7.5萬元，歡迎年滿15歲以上、高中(職)以上畢業的待業民眾把握機會。

中彰投分署長林淑媛指出，為提升待業民眾就業技能，及為企業培訓所需人才，透過產訓合作方式與用人企業共同規劃訓練課程，訓練依廠商用人需求客製化量身打造，提供紮實的技能訓練及現場實作，並建立結訓即就業的人才培訓模式。

「光學產業機械加工班」訓期約6個月，第一階段在中彰投分署台中職業訓練場進行5個月的專業技能訓練後，第二階段則安排至合作廠商進行1個月的實務訓練。

林淑媛強調，透過產訓合作的訓練模式，可有效提升參訓學員就業技能及培育廠商所需人才，創造學員及廠商雙贏。

以去年1月結訓的班級為例，結訓後有九成的學員獲合作廠商正式僱用，立即無縫接軌職場，學員訓後滿意度更高達97%。

原本大學就讀會計系的家昕，畢業後一直找不到薪資與期望相符的會計工作，偶然間看到「光學產業機械加工班」的招生資訊，因為不限相關科系或經驗就可以報名，所以決定試試看。

經過中彰投分署5個月紮實的技能訓練後，不僅職場實習時能快速上手，而她認真的工作表現，結訓後也獲大立光正式僱用，讓她成功轉換跑道。

今年專班訓練期程為4月19日至10月22日，即日起至3月30日受理報名，有意者可上中彰投分署網站(http://tcnr.wda.gov.tw/)首頁連結招生訊息查詢招訓簡章，或連結台灣就業通網站線上報名。

大立光 職場

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