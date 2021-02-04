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喬山1月營收年增54.6%、創同期新高 估首季淡季不淡

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

喬山（1736）公告1月合併營收24.95億元，年增54.6% ，以美金表達則年增為63.2%，營收創同期新高。喬山表示，家用市場因新產品新通路策略奏效，1月營收年增164%，同時商用市場表現亦回溫，整體來看，首季可望淡季不淡，集團對於2021年營收成長樂觀以待。

目前全球健康意識的提升帶動健身人口持續急速增加，市場上可搭配線上數位健身課程或健康管理APP的健身器材熱銷。喬山去年第4季搶先在台灣推出「健身魔鏡」 ，市場反應熱烈，同時2020年9月在美國推出的「studio series」新產品，因可搭載時下流行的健身課程軟體，高相容度獲消費者青睞，在美國甫上市即銷售一空，喬山表示，今年會再持續擴大此類產品線，搶食家用健身市場大餅。

在商用市場方面，喬山表示，目前仍受疫情的波動影響，歐美健身房營業時間受到限制，展店計畫有部分往後推遲；但各大健身房仍十分活躍，陸續推出線上課程，也在疫情期間維持原有會員的參與度並增加新會員。

此外，喬山表示，有多間健身房客戶趁疫情期間進行併購，原本健身房的版圖持續擴大。雖商用1月份較去年同期仍有些許衰退，但目前各客戶已陸續確認2021展店計畫，健身房客戶對今年展望審慎樂觀。在舊客戶持續的擴張及新客戶開發進展順利的挹注下，估計疫情和緩之後就可以看到商用營收強勁的回升。

健身 喬山 營收

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