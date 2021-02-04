IC、醫界雙劍合璧 科技防疫我扮要角

台灣醫界聯盟基金會4日舉辦「數位醫療專家防疫會議」， 基金會執行長林世嘉指出，若IC產業可以跟醫界合作抗疫，透過AI與醫療的結合，發展遠端看診等科技。以台灣實力一定可以在世界舞台發光。而疫情發展至今，台灣不僅抗疫成果出色，政府、民間在科技研發上也有突破性進展。

科技協助防疫

緯創醫學科技副總莊詔仁指出，因應全球疫情所暴增的遠端技術和數據統計需求，台灣IC產業能夠大展長才。他雖戲稱大家都不想發「災難財」，但仍指出科技對於各國的疫情管控十分有幫助。

就遠端技術而言，不只因封鎖而產生的在家工作、上課需求出現，醫院亦可以透過遠距看診方式解決病患問題；而民政單位則可透過相關科技確保居家隔離者遵守規則和關心身體狀況等

至於數據整合技術則能幫助政府匡列確診者曾接觸的人物、地點，並在整理資料後警告民眾遠離高風險區域。而AI科技亦能透過對病毒特性的分析後，在藥物資料庫中找尋有效成分或協助疫苗研發過程等。

AI完善隔離監測

行政院資通安全處處長簡宏偉分享，政府自疫情爆發至今在防疫上的科技作為不斷因應疫情發展而調整。舉例來說，起初地方民政人員若需找到居家隔離人員，告知相關隔離規則，需花費超過15小時。但隨著資訊後台建置愈加完善，至今只需4.5小時即可。

簡宏偉表示，台灣抗疫有成的關鍵在於「民主防疫」的落實，包括邊境管制、社區防治等過程，在對民眾的追蹤皆有法源依據，且科技基礎扎實的情況，下民眾配合度皆很高，雙管齊下，約可防堵9成境外移入病毒。

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