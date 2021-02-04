GameStop聖戰 星展：不會對整體市場產生長期影響

美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）在社交平台「Reddit」引發散戶大戰華爾街金融機構，網路鄉民跟放空基金對作，引發史詩級的大軋空，散戶投資人紛紛買進GameStop的股票，也引發持有大量空單的避險基金回補，讓市場波動加劇。但星展銀行今發布報告指出，這個事件不會對大型績優股和整體市場產生長期影響。

星展銀行認為此事件不會對大型績優股和市場產生長期影響，主要有兩大原因：第一，機構法人資金仍主導市場，在2000年底時，散戶資金約占股票型基金的66%，而機構法人的資金則約佔34%，但在2000年網路泡沫化後，散戶持有的全球股票型基金淨資產價值持續下滑，「現在情況已完全逆轉」，截至2020年底，散戶資金僅佔全球股票型基金的29%，而機構法人資金則佔71%。

第二是散戶投資人僅聚焦單一證券，散戶將注意力集中在避險基金大量空頭部位的單一證券上，因此星展認為，除了短期的波動外，此事件與大型績優股的長期狀況沒有太大關係。

但星展銀行提醒，儘管GameStop的事件不會對整體市場產生重大影響，但顯示的是「時代正在改變」，散戶投資人的影響力不斷在提升，去年三月以來的市場急劇反彈，從資金流向的數據顯示，散戶情緒與市場大致同時來到低迷水平，但機構法人資金仍保持謹慎並處於觀望狀態，而當機構法人重新進場時，散戶已獲利，就是很明顯的例子。