國營事業大搬風 王美花：會盡快補齊人選

國營事業近期大搬風，近期台鹽（1737）、台船（2208）及中小信保基金都有高層人事異動。王美花今（4）日說，會盡快補齊人選，但目前還沒有確定接替人選。據傳國營事業的人事變動會一路接續到過年後，王美花僅說，「如果有甚麼情形，絕對會對外報告。」

而對於媒體報導，台鹽董事長陳啟昱卸任是因為漁電共生案合約出包，恐讓台鹽損失遭求償百億，讓王美花主動開鍘。對此，王美花說，合約有很多細節，這部分由台鹽說明。

春節前，經濟部直接投資事業及財團法人紛紛出現人事異動，中小信保基金董事長李耀魁去年12月中悄悄卸任，日前已由聯輔基金會總經理許婉琪出任董事長；台鹽董事長陳啓昱因為個人生涯規劃辭職，由經濟部次長曾文生暫代；台船總經理曾國正則以「生涯規劃」為由三度請辭獲准，由台船董事長鄭文隆暫代。

民進黨立委蘇治芬去年11月質詢經濟部長王美花時，便質疑李耀魁兼職會計師，不符合利益迴避，質疑王美花這樣的用人非常不妥，更語帶玄機地說，「這是行政院塞給你的人事嗎？應該是吧？為什麼部長不願意承認呢？」王美花當時回答支支吾吾。

據了解，曾國正離職主要是針對日益繁重的台船業務及公司內人和問題。

另外，媒體報導，陳啟昱卸任是因為台鹽轉投資的台鹽綠能公司承攬台泥旗下的嘉謙綠能的「嘉義義竹漁電共生案EPC統包工程案」，因為在合約中的特別約定事項竟提到違約金是工程款的10倍，亦即140億元，恐讓台鹽綠能及母公司台鹽大受打擊。為此，王美花親自約詢陳，最後決定開鍘。