立委反對雲林風機建置計畫 達德能源：一切依法申設

民眾黨立委蔡壁如今（4）日召開跨黨派立委舉行「海口人的命也是命」記者會，表達反對達德能源開始籌備在雲林縣四湖鄉進行的風機建置計畫。對此，達德能源則回應表示，強調一切依法申設，環境音量與風機噪音皆可實際量測，風場長期監測資料可證明合乎環保署規範，且風場分期規劃開發，並非大規模一次申設施作，社區有更多時間了解風場實際運作。

達德能源指出，台灣西海岸風資源豐沛，在政府推動能源轉型的進程中，國內目前已設置381座風機，包括在雲林縣自2008年起陸續於麥寮及四湖所興設的38座機組。但由於設置風場需先進行長期社區溝通，再視不同區塊的推動進度、分期啟動行政流程，如此一來較有社區共識的區塊得以先行啟動工程，也讓周邊社區有更多時間，了解風場實際運作情形。

達德能源表示，以雲林為例，該公司所規劃78處場址中，目前僅完成設置 一部機組、17 處場址取得施工許可，並非記者會中所指的97處。

此外，針對自救會所關心相關風場說明會是否流於形式、缺乏充分代表性問題，達德能源強調，所有風場亦均依法申設，同時也深刻體認多數社區居民並未能於說明會時到場，因此團隊長期參與社區鄰里活動、支持學校環境教育等，持續透過多元管道和社區溝通。

而針對記者會中自救會所指稱「雲林縣四湖鄉風力發電廠」 (五處場址) 及「雲林縣四湖鄉及口湖鄉風力發電廠」(六處場址) ，有出席者因不識字被代為簽名等代表性不足問題，達德能源表示，該公司係於 2017年5月23日函邀相關單位出席參與6月8日傍晚於四湖鄉明德國小召開的施工前公開說明會，受邀單位包括經濟部能源局、雲林縣政府、雲林縣議會、四湖鄉公所、四湖鄉民代表會及四湖鄉溪尾村村辦公室等，並請溪尾村村辦公室協助轉達鄉親知曉並踴躍與會。

達德能源認為，說明會的重點在於利害關係人所陳述的意見內容，簽到記錄僅供作為當日出席及與會情形的參考，是以向來不會要求出席簽到的鄉親出示證件或核對其身 分;若年長鄉親因不識字而商請其他與會親友代為簽名，本公司人員不會阻止、也不會代簽;過往說明會亦不乏出席者不願意簽到，達德能源亦尊重其出席及發言權利。

此外，針對環境音量與風機噪音問題，達德能源也強調，這些皆可實際量測，風場長期監測資料可證明合乎環保署規範，同時達德能源也尊重地方民意，並重視風機周邊居民感受，亦曾舉辦過多次社區參訪活動，邀請在地鄉親親訪區位類似的風場，例如鄰近養殖魚塭、農田、防風林等，鄉親對於炫影、噪音及振動等疑慮，在風場實際踏查後也能有所釐清。

達德能源並進一步指出，國際間對於風機與居住圈的距離，多回歸噪音管制標準，而非設以定值距離規範; 此法不但尊重居住者感受，也鼓勵風機系統商不斷提升葉片減噪技術。且實際上該公司所運維的風場，也進行長期噪音監測，相關數據皆公布於公司官網供外界檢視 (https://www.wpd.tw/news/download/)。

達德能源並強調，公司亦曾在同樣的環境音量下，執行風機運轉與停機時的噪音測量，不管是在日間、夜間或晚間，噪音增量均不超過2分貝;而針對雲林多處陸域風機設置地區進行低頻噪音模擬，低頻噪音模擬值約落在 22~24dB，遠低於環保署規定的「第二類噪音 管制區」日間 39dB、晚間 39dB、夜間 36dB 的噪音管制標準。