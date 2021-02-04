政院宣布育兒津貼8月起調高至3,500元 明年調至5,000元

行政院長蘇貞昌今（4）日宣布「少子女化對策」第二期對策的增名額、減負擔等利多，包括自今年8月起育兒津貼提高到每月3,500元，且明年8月起提高到每月5,000元；平價教保在2024年以前將增加名額，包括2至6歲讀公幼至最多增加5.5萬個；增加就讀公托、準公托托育費補助。

蘇揆今日於院會聽取教育部報告「2021少子女化對策」。教育部指出，為落實蔡總統第二任「0-6國家一起養」政見，行政院將推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等新做法，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽實質有感。

教育部指出，在第二期(2021-2024年)部分，為0-6歲國家一起養，政府成為年輕爸媽的神隊友，為落實蔡總統政見，經政委林萬億、教育部、衛福部及行政院主計總處等單位深入討論後，相關推動具體作法如下。

第一，平價教保續擴大，囝仔有處寄。規劃要在四年內，至2024年，0-2歲(未滿)公共化托育設施，再增約9,000個名額；2-6歲(未滿)公共化幼兒園，再增加5.5萬個名額，並持續推動準公共機制，以營造更好的育兒環境，讓「囝仔有處寄」，讓雙薪家庭可以有更多選擇平價托育的機會。

第二，就學費用再降低，負擔變輕真有感。針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，分兩階段再降低費用，包括2歲以下的幼兒送去公托、社區家園，和準公托和保母，今年8月開始，每月托育補助加1,000元，2022年8月再加1,500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

對於就讀公幼及準公幼2-6歲幼兒，家長每月繳費再減1,000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3,000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1,000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎再減繳後，也免費了。

針對育兒津貼達加倍，將分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今年8月起，每月發放3,500元；2022年8月起，達成蔡總統育兒津貼加倍的目標，每月發放5,000元，2胎、3胎再加發。

還有育兒津貼也擴大發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5歲至6歲（未滿）小朋友，就學補助也比照津貼額度。