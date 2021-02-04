政府打炒房 擬兩方向修法

政府打炒房，外界關注財政部何時祭出租稅手段？財政部官員表示，目前共盤點兩方向修法，第一是評估調高囤房稅率，第二是調整房地合一稅短期持有期間，並衡量是否將境內公司納入房地合一稅。不過官員強調，將視房市發展情形滾動式檢討，最後是否祭出修法要由行政院拍板。

財政部近日公布房屋稅籍個人歸戶情形，持有四戶以上的囤房大戶仍有近32萬人，不過近兩年並無顯著增加，仍待持續觀察。

目前財政部正盤點修法，未來若房市炒作未歇，將由行政院跨部會房市健全小組在適當時機拍板，祭出修法。

在囤房稅方面，財政部預計兩年內檢討修正房屋稅條例，據了解，將檢討調高囤房稅率天花板，有可能調高到4.8%；此外也將檢討調整「住家房屋現值免徵標準」，排除法人適用。

房地合一稅方面，腳步會比房屋稅條例修法更快，主要檢討方向是延長短期持有期間，並檢討是否將境內公司比照個人，納入房地合一稅課徵，以抑制投資公司炒作。

國民黨立委曾銘宗也將提案修法，針對個人房地合一稅，按持有期間兩年內、超過兩年未逾四年、超過四年未逾十年、超過十年，分別適用45%、35%、20%、15%稅率，抑制投機炒作。