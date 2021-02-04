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疫情衝擊 70萬勞工鬱卒

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

去年初爆發新冠肺炎疫情，重創全球經濟。勞動部最新發布調查顯示，去年有7.3%勞工因疫情而有被裁員、減薪、不加薪或公司倒閉等困擾。若以約千萬人投保勞保來計算，形同去年約70多萬人被裁員、減薪或不加薪。

勞動部每年5月進行勞工生活及就業狀況調查，去年因疫情延燒，因此去年調查新增勞工受疫情影響情況，計回收有效樣本4,215分。調查顯示，有7.3%勞工因疫情而有被裁員、減薪、不加薪或公司倒閉等困擾，有92.7%勞工沒有困擾。

觀察各行各業，以運輸倉儲業勞工有困擾比率最高，達11.6%；其次依序為不動產業為10.2%、製造業10.1%、住宿餐飲業9.2%。

批發零售業勞工有被裁員、減薪、不加薪或公司倒閉等困擾比率則有8.1%、含旅行社在內的支援服務業為6.8%、醫療保健及社會工作服務業為6.1%；專業、科學及技術服務業為6%。

勞動部官員分析，勞工受疫情影響的行業，與無薪假統計趨勢大致相同。包括運輸倉儲業、住宿餐飲業、批發零售、含旅行社在內的支援服務業等，顯然都是因各國邊境管制，旅行社禁出入團等影響，上述行業勞工工作及薪資收入也受到衝擊。

至於部分製造業，如金屬機電業、塑橡膠等業，也因全球需求下降、油價暴跌，致訂單大減，勞工被迫減薪、放無薪假。

觀察職業別，因疫情有被裁員、減薪、不加薪或公司倒閉等困擾，以技術員及助理專業人員的比率為最高，達10.4%；其次為服務及銷售工作人員9.2%，第三高是機械設備操作及組裝人員7.6%，第四高為技藝有關工作人員7.1%。

疫情 加薪 裁員

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