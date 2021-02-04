國營事業 董總大風吹

在民進黨內被歸為「海派」陳啟昱，本月1日無預警發表聲明閃辭台鹽董事長，被外界解讀為民進黨內派系角力再度瞄準國營事業董總大位。無獨有偶，台船總經理曾國正2日也請辭獲准；加上日前中小信保基金董座異動，國營事業董總新一波人事異動再起。

春節前，經濟部直接投資事業及財團法人紛紛出現人事異動，中小信保基金董事長李耀魁去年12月中悄悄卸任，日前已由聯輔基金會總經理許婉琪出任董事長；台鹽董事長陳啓昱因為個人生涯規劃辭職，由經濟部次長曾文生暫代；台船總經理曾國正則以「生涯規劃」為由三度請辭獲准，由台船董事長鄭文隆暫代。據悉，陳啟昱遭受派系壓力後，後續可能投入高雄地方選舉。

立委蘇治芬去年11月質詢經濟部長王美花時，便質疑李耀魁兼職會計師，不符合利益迴避，質疑王美花這樣的用人非常不妥，更語帶玄機地說，「這是行政院塞給你的人事嗎？應該是吧？為什麼部長不願意承認呢？」王美花當時回答支支吾吾。

據了解，陳啓昱請辭與黨政派系相關；曾國正離職主要是針對業務及人和問題。針對經濟部所屬單位這波異動，記者致電分管國營事業的經濟部次長曾文生，但未取得回應。

事實上，行政院長蘇貞昌2020年3月時就下令，政治人物不准再擔任官股企業董事長。從那開始，相關國營事業就開始人事異動。

最早一波是自原桃機公司董事長王明德去職開始。交通部去年2月19日簽署公文，王明德屆退不延任，由原民航局局長林國顯接任。3月4日，行政院一口氣換掉桃勤公司郭榮宗、華儲陳宗義、華夏航科趙麟三董座。