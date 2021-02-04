企業CEO：匯損威脅不輸病毒

面對後疫情時代，資誠聯合會計師事務所昨（3）日發布《2021 台灣企業領袖調查報告：重新啟動》，調查發現，企業領袖們不只擔心新冠肺炎的衝擊，近四成台灣企業領袖透露，在國際熱錢湧入、新台幣強升的環境下，匯損已成為不亞於病毒的明確威脅。

資誠指出，此次調查在2020年10月至12月期間執行，透過面訪、電訪及網路問卷調查，完成234份量化問卷，並針對13位台灣企業領袖、業界菁英進行深度訪談。

調查結果發現，有38%受訪企業CEO點名「傳染病」、「匯率動盪」兩大因素，並列為今年台灣企業首要威脅。

受到新冠肺炎影響，傳染病被視為首要風險並不意外，然而隨後衍生的匯率動盪，卻也成為多數本土高階管理人的憂心所在。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，外匯風險一直是台灣企業的重要課題，這項指標在去年的調查中大幅增至38%，遠高於前一年度的調查結果，僅有26%受訪者勾選；顯示國際熱錢大量湧入，造成新台幣持續升值，已經對許多以出口為導向的企業面臨匯兌損失、影響獲利表現。

除了二大威脅之外，調查亦發現，本土高階管理人最在意的議題，還包括國際貿易衝突（31%）、地緣政治的不確定性（30%）、政策不確定性（24%）等，周建宏指出，約莫五成的受訪皆表示，他們已將貿易衝突、疫情爆發、供應鏈中斷等可能的情境，納入其公司的風險管理架構之中，設計因應對策。

儘管面臨疫情與匯率動盪等威脅，周建宏表示，若從正面的角度來看，本次調查也顯示，台灣企業對全球經濟樂觀程度，反而是創歷年新高，高達56%受訪者表示，他們看好今年全球經濟成長率，這是自從2012年以來的最高紀錄。

周建宏表示，針對自身企業、產業今年的發展，受惠於台灣產業升級、台商資金回流及防疫有成等利多因素，有21%台灣企業領袖指出，他們對於未來一年自身企業的營收，抱持高度信心，工業製造與汽車產業對於中短期營收成長最樂觀，該產業有31%受訪者表示，對於今年的營收成長極具信心。