台商分散布局 偏重泰韓馬

資誠聯合會計師事務所指出，透過訪談及問卷調查發現，台商近年已逐漸降低對中國大陸、美國二大市場的依賴度，在新南向政策下，對於泰國、南韓、馬來西亞等三塊亞洲市場的重視程度，則有明顯提升。

根據資誠《2021 台灣企業領袖調查報告：重新啟動》，目前仍有60%台商將大陸視為主要的經營市場。資誠所長周建宏指出，大陸看似仍處於海外市場龍頭，然而地位其實逐年下降，在2012年，有90%台商都將其視為最重視市場，現在已創下歷年最低紀錄。

排名第二的市場則是美國，周建宏表示，有54%受訪者將其列為首要經營市場之一，跟往年比較，其實重視程度也呈下滑趨勢，二大市場比較之下，說明台灣企業在美中貿易戰的影響中，希望能夠在兩強之外，找出更多的替代道路，藉以分散風險。

報告引述玉山銀行董事長黃男州的觀察，當美中之間的競爭，已經從貿易到科技、金融等面向，顯示未來整個世界的供應鏈將會產生巨變，台商會從美、中兩地，逐漸分散或轉移生產基地到台灣、越南、柬埔寨、緬甸等地。

周建宏指出，本次調查，包括泰國、南韓及馬來西亞等三個市場，對台商的重要性都上升，但是越南目雖仍作為台商海外生產的重鎮，在台商間的重視程度，卻從去年23%降至今年19%，顯示台灣企業在越南的產業聚落，已具成熟的規模，轉而致力於更廣的市場布局。