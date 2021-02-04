讓老年生活更有保障 勞工自願延後退休

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

勞動部最新調查指出，去年勞工預計退休年齡平均為61.6歲，較前一年晚退0.5歲，反映勞工為使老年生活多一點保障，自願愈來愈晚退休。

調查結果顯示，勞工規劃退休後生活費來源，在可複選情形下，以「自己儲蓄」占78.4%最多，其次為「新制勞工退休金」占59%，「勞保老年給付」占47.5%居第三。

其餘依序為「祖產及財產收入」占26.9%，「舊制勞工退休金」占6.1%，「由子女供應」僅占4.4%，反映出只有很少比率勞工養兒防老。

有趣的是，調查顯示，35歲至54歲年齡層，有逾六成、近七成勞工，退休生活費仰賴新制勞退金。而45歲至64歲年齡層勞工，則有約六成，退休仰賴勞保老年給付。顯示年輕勞工寄望新制勞退金、較高齡勞工則寄望勞保老年給付，作為退休生活費來源。

勞動部調查指出，2020年勞工預計退休年齡平均為61.6歲，較2019年多0.5歲，更較十年前足足晚了三年退休，顯見勞工退休年齡將愈來愈晚。

其中，去年受調查勞工，以規畫「61歲以上」退休占54.1%最高，其次為「56歲至60歲」占28%。

若觀察性別，男、女性勞工均逾半數規畫「61歲以上」退休，分別為58.4%、50.1%。男性勞工預計退休年齡平均為62.1歲，較女性勞工的61.1歲多1歲。

此外，為鼓勵雇主僱用高齡者，《中高齡者及高齡者就業促進法》也已於去年12月4日正式實施，為蔡總統的重要政見，也是我國首部保障中高齡及高齡者就業權益的法律。

為鼓勵雇主僱用高齡者，《中高齡者及高齡者就業促進法》明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽定期契約，增加雇主僱用意願。

勞工退休金

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